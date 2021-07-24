Лицо недели ⟩ Приключения министра на деньги налогоплательщиков

В ноябре 2020 года издание Õhtuleht сообщило, что Майлис Репс, которая в то время была министром образования и науки, использует в личных целях имущество и сотрудников министерства. Так, водитель Репс на служебном автомобиле отвозил ее детей в школу, а несколько лет назад на служебном автомобиле она ездила с семьей в отпуск в Хорватию.

20 ноября Репс признает, что совершила ошибку, просит прощения и уходит в отставку с поста министра, но продолжает работать в Рийгикогу. 24 ноября полиция начинает производство о проступке, чтобы прояснить обстоятельства возможного нарушения со стороны уже бывшего министра.

В начале этого года Центральная криминальная полиция сообщила, что в ходе расследования были выявлены признаки потенциального преступления, поэтому прокуратура переквалифицировала проступок в уголовное дело и предъявила Репс подозрение в присвоении казенного имущества.

Тогда же появились и подробности - в чем именно подозревают Репс. Помимо использования служебного автомобиля, бывшего министра заподозрили в установке у себя дома купленной для министерства кофемашины, выставлении министерству счетов на 360 евро за проживание с семьей в гостинице во время ралли Эстонии и более чем на 1500 евро за авиабилеты на всю ее семью.

На этой неделе общественности стал известен очередной эпизод этого громкого дела: по данным газеты Õhtuleht, в январе 2020 года министр Репс отметила свое 45-летие за счет министерства и, соответственно, налогоплательщиков: днем для нее накрыли стол в министерстве, а вечером организовали ужин в элитном ресторане Mon Repos.

Репс, которая в начале года вела правительственные переговоры, после очередного скандального эпизода лишилась двух постов - председателя парламентской фракции центристов и вице-председателя Центристской партии. Но она остается в правлении партии.

Если в прошлом году Репс пыталась оправдать свое поведение, отмечая, что за ее служебный автомобиль был уплачен налог на специальную льготу, чтобы его можно было бы использовать и в нерабочее время, а чрезвычайно долгие рабочие дни с напряженной логистикой не позволяли ей всегда отвозить детей в детский сад и в школу и забирать их оттуда на личном автомобиле, на этот раз получить комментарий бывшего министра СМИ не удалось. Да и может ли что-либо оправдать подобное отношение высокопоставленного чиновника к деньгам налогоплательщиков?