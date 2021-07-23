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Андрус Ансип о вакцинации: мы на пути к катастрофе

Андрус Ансип. ФОТО: Madis Veltman

Депутат Европарламента и бывший премьер-министр Эстонии Андрус Ансип прокомментировал для Rus.Postimees ошибки, допущенные при организации вакцинации в Эстонии.

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Ситуация с вакцинацией в Эстонии плохая. Эстония начала вакцинацию медленно, однако с приходом нового правительства ситуация значительно улучшилась. За месяц наша страна заняла третье место в Европейском союзе по эффективности вакцинации. Впереди нас находились только те государства, в которых, по сравнению с Эстонией и другими странами, было больше вакцины — Мальта и Венгрия. Таким образом, только среди стран, получивших вакцину в рамках совместных закупок Европейского союза, Эстония была в течение месяца самой эффективной.

Затем был назначен координатор вакцинации, и все изменилось. К сожалению, в худшую сторону.

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