Галерея ⟩ Пострадавший в аварии паром «Тылль» прибыл в Таллинн

Автоматическая система позиционирования «Тылль» показывает, что путешествие парома в среду из Виртсу в Куйвасту с президентом Кальюлайд на борту проходило с обычной скоростью 10-11 узлов.

Судно заходило в порт Куйвасту с обычной скоростью 5–6 узлов, даже легкий северный-северо-западный ветер, дующий со скоростью 4–7 метров в секунду, не мог существенно повлиять на большое судно. Не было торможения перед швартовкой, и судно протаранило причал со скоростью 5 узлов. Инерция судна с водоизмещением почти 5000 тонн была большой, а повреждения как судна, так и причала были значительными.