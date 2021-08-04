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  • Де Грасс выиграл золото на 200 м, Маклафлин победила на дистанции 400 м с/б, другие результаты
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Легкая атлетика ⟩ Де Грасс выиграл золото на 200 м, Маклафлин победила на дистанции 400 м с/б, другие результаты

4 августа на Олимпиаде-2020 в Токио разыграли медали в четырех беговых дисциплинах, передает Sports.ru.

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

Легкая атлетика

400 м с/б, женщины

1. Сидни Маклафлин (США) – 51,46 (мировой рекорд)

2. Далайла Мухаммад (США) – 51,58

3. Фемке Бол (Нидерланды) – 52,03

3000 м с/п, женщины

1. Перут Чемутаи (Уганда) – 9.01,45

2. Кортни Фрерикс (США) – 9.04,79

3. Хивин Кийенг (Кения) – 9.05,39

800 м, мужчины

1. Эммануэль Корир (Кения) – 1.45,06

2. Фергюсон Ротич (Кения) – 1.45,23

3. Патрик Добек (Польша) – 1.45,39

200 м, мужчины

1. Андре де Грасс (Канада) – 19,62

2. Кеннет Беднарек (США) – 19,68

3. Ноа Лайлс (США) – 19,74

Rus.Postimees вел прямую трансляцию. Комментировали журналист Стас Кузнецов и многократная чемпионка Эстонии по легкой атлетике Екатерина Патюк.

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