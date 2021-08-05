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Прямая трансляция ⟩ Соревнования по легкой атлетике

В четверг, 5 августа, портал Rus.Postimees предлагает посмотреть соревнования по легкой атлетике. Болеем за эстонских десятиборцев - Иоханнеса Эрма, Кареля Тильга, Майселя Уйбо!

12:50-13:06

 Мужчины, толкание ядра, награждение

13:07-13:11

 Мужчины, тройной прыжок, награждение

13:15-13:51

 Десятиборье, метание копья (Иоханнес Эрм, Майсель Уйбо, Карель Тильга)

13:20-15:26

 Женщины, прыжки с шестом, финал

13:25-13:41

 Женщины, 4x400 м, предварительные забеги

14:00-14:14

 Мужчины, 1500 м, полуфиналы

14:15-14:21

 Мужчины, 110 м, бег с препятствиями, награждение

14:20-14:56

 Десятиборье, метание копья (Иоханнес Эрм, Майсель Уйбо, Карель Тильга)

15:00-15:01

 Мужчины, 400 м, финал

15:20-15:33

 Семиборье, бег, 800 м

15:40-15:45

 Десятиборье, 1500 м (Иоханнес Эрм, Майсель Уйбо, Карель Тильга)

Начало прямой трансляции в 12:50. Комментируют журналист Стас Кузнецов и многократная чемпионка Эстонии по легкой атлетике Екатерина Патюк.

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