Прямая трансляция ⟩ Соревнования по легкой атлетике
В четверг, 5 августа, портал Rus.Postimees предлагает посмотреть соревнования по легкой атлетике. Болеем за эстонских десятиборцев - Иоханнеса Эрма, Кареля Тильга, Майселя Уйбо!
В четверг, 5 августа, портал Rus.Postimees предлагает посмотреть соревнования по легкой атлетике. Болеем за эстонских десятиборцев - Иоханнеса Эрма, Кареля Тильга, Майселя Уйбо!
12:50-13:06
Мужчины, толкание ядра, награждение
13:07-13:11
Мужчины, тройной прыжок, награждение
13:15-13:51
Десятиборье, метание копья (Иоханнес Эрм, Майсель Уйбо, Карель Тильга)
13:20-15:26
Женщины, прыжки с шестом, финал
13:25-13:41
Женщины, 4x400 м, предварительные забеги
14:00-14:14
Мужчины, 1500 м, полуфиналы
14:15-14:21
Мужчины, 110 м, бег с препятствиями, награждение
14:20-14:56
Десятиборье, метание копья (Иоханнес Эрм, Майсель Уйбо, Карель Тильга)
15:00-15:01
Мужчины, 400 м, финал
15:20-15:33
Семиборье, бег, 800 м
15:40-15:45
Десятиборье, 1500 м (Иоханнес Эрм, Майсель Уйбо, Карель Тильга)
Начало прямой трансляции в 12:50. Комментируют журналист Стас Кузнецов и многократная чемпионка Эстонии по легкой атлетике Екатерина Патюк.