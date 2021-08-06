Сб, 7.08.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Сборная США обыграла Францию и завоевала золото Олимпиады в баскетболе

Сборная США обыграла Францию и завоевала золото Олимпиады в баскетболе

В субботу, 7 августа, ранним утром портал Rus.Postimees вел прямую трансляцию финального матча баскетбольного турнира Олимпийских игр в Токио.

В финале Олимпийских игр — 2020 в Токио сборная США по баскетболу обыграла команду Франции со счетом 87:82. США взяли олимпийское золото четвертый раз подряд.

В составе чемпионов лучшими на площадке были Кевин Дюрант (29 очков), Джейсон Тейтум (19 очков), Джру Холидэй (11 очков) и Дэмьен Лиллард (11 очков). У Франции наиболее заметными в матче стали Руди Гобер (16 очков), Эван Фурнье (16 очков) и Гершон Ябуселе (13 очков).

В матче за бронзу Словения встретится с Австралией.

Финальный матч комментировал журналист Борис Тимофеев.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back