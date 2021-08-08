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  • Россиянки проиграли француженкам матч за золото в гандболе

Россиянки проиграли француженкам матч за золото в гандболе

Женская сборная России по гандболу проиграла сегодня финальный матч за олимпийское золото сборной Франции со счетом 25:30.

Таким образом, россиянкам не удалось повторить успех Игр в Рио, где они стали олимпийскими чемпионками.

Портал Rus.Postimees вел прямую трансляцию. Комментировали журналист Стас Кузнецов и тренер по гандболу Елизавета Петрунина.

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