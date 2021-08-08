Россиянки проиграли француженкам матч за золото в гандболе
Женская сборная России по гандболу проиграла сегодня финальный матч за олимпийское золото сборной Франции со счетом 25:30.
Женская сборная России по гандболу проиграла сегодня финальный матч за олимпийское золото сборной Франции со счетом 25:30.
Таким образом, россиянкам не удалось повторить успех Игр в Рио, где они стали олимпийскими чемпионками.
Портал Rus.Postimees вел прямую трансляцию. Комментировали журналист Стас Кузнецов и тренер по гандболу Елизавета Петрунина.