Видео ⟩ В Токио прошла церемония закрытия Олимпиады

В Олимпиаде участвовали более 11 000 спортсменов из 206 стран. Было разыграно 339 комплектов наград в 41 виде спорта. Для Эстонии эта Олимпиада стала невероятно успешной: в нашей копилке две медали — золотая и бронзовая. Напомним, что сначала эстонская шпажистка Катрина Лехис завоевала бронзовую медаль, обыграв в матче за третье место россиянку Айзанат Муртазаеву. А позже женская сборная Эстонии завоевала золото, выиграв командный турнир шпажисток.