На центральном полигоне Сил обороны горело 28 гектаров леса
На центральном полигоне Сил обороны в четверг горело примерно 30 гектаров леса. По предварительным данным, пожар начался в результате учений Сил обороны, пишет ERR.
На центральном полигоне Сил обороны в четверг горело примерно 30 гектаров леса. По предварительным данным, пожар начался в результате учений Сил обороны, пишет ERR.
Сообщение спасателям поступило в 17:17. Пожар тушили шесть спасательных бригад из Харьюского уезда и Ляэне-Вирумаа, для перемещения по местности использовалась спецтехника.
Пожар был локализован около 23:55 и активные работы по тушению были остановлены.