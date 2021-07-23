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  • На центральном полигоне Сил обороны горело 28 гектаров леса

На центральном полигоне Сил обороны горело 28 гектаров леса

Пожар. ФОТО: Mailiis Ollino

На центральном полигоне Сил обороны в четверг горело примерно 30 гектаров леса. По предварительным данным, пожар начался в результате учений Сил обороны, пишет ERR.

Сообщение спасателям поступило в 17:17. Пожар тушили шесть спасательных бригад из Харьюского уезда и Ляэне-Вирумаа, для перемещения по местности использовалась спецтехника.

Пожар был локализован около 23:55 и активные работы по тушению были остановлены.

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