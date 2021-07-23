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WADA разочаровано сокращением срока санкций для олимпийцев России

(FILES) In this file photo The World Anti-Doping Agency or WADA logo is pictured at the Russkaya Zima (Russian Winter) Athletics competition in Moscow on February 9, 2020. - The World Anti-Doping Agency (WADA) said April 30,2020 it has handed over the results of its investigations into hundreds of Russian athletes probed for doping offences to international federations for possible further action. WADA said in a statement it had provided case packages on 298 athletes to 29 anti-doping organisations, 27 international federations and one major event organisation. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) ФОТО: Kirill Kudryavtsev

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) по-прежнему выступает против сокращения срока санкций, введенных против олимпийцев России, пишет DW.

"Разумеется, мы как WADA по-прежнему разочарованы тем, что Спортивный арбитражный суд уменьшил срок наказания с четырех до двух лет", - заявил президент агентства Витольд Банька в пятницу, 23 июля, в Токио незадолго до церемонии открытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио.

Под флагом Олимпийского комитета России

После манипуляций с данными российских спортсменов, хранившимися в Московской антидопинговой лаборатории, WADA лишило Россию права в течение ближайших четырех лет принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение, а ее спортсменов - выступать на Олимпийских играх и мировых первенствах под национальным флагом.

Допущенные к Олимпиаде в Токио 335 россиян выступят в статусе нейтральных атлетов, без национального флага и гимна, под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), но в форме с цветами национального флага - сочетанием белого, синего и красного. В связи с последним обстоятельством генеральный директор Всемирного антидопингового агентства Оливье Ниггли отметил, что WADA однозначно получило не то, что требовало.

От участия в международных состязаниях Россия была отстранена в 2019 году. Но в конце 2020 года, после того как она подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, тот сократил срок действия санкций до двух лет.

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