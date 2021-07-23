WADA разочаровано сокращением срока санкций для олимпийцев России

"Разумеется, мы как WADA по-прежнему разочарованы тем, что Спортивный арбитражный суд уменьшил срок наказания с четырех до двух лет", - заявил президент агентства Витольд Банька в пятницу, 23 июля, в Токио незадолго до церемонии открытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио.

Под флагом Олимпийского комитета России

После манипуляций с данными российских спортсменов, хранившимися в Московской антидопинговой лаборатории, WADA лишило Россию права в течение ближайших четырех лет принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение, а ее спортсменов - выступать на Олимпийских играх и мировых первенствах под национальным флагом.

Допущенные к Олимпиаде в Токио 335 россиян выступят в статусе нейтральных атлетов, без национального флага и гимна, под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), но в форме с цветами национального флага - сочетанием белого, синего и красного. В связи с последним обстоятельством генеральный директор Всемирного антидопингового агентства Оливье Ниггли отметил, что WADA однозначно получило не то, что требовало.