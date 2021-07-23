Из-за Ралли Эстония появилось несколько очагов заражения: один из заболевших посетил ночной клуб

Один человек, участвовавший в ралли, в свою очередь заразил свою спутницу жизни, другой в инфекционно опасное время с 16 июля на 17 июля пошел в тартуский ночной клуб Shooters, где на сегодняшний день известно о шести инфицированных, и Департамент здоровья считает это отдельным очагом заражения. В некоторых случаях уже подтверждено, что речь идет о дельта-штамме коронавируса.

Департамент здоровья просит посетителей ралли следить за своим здоровьем, и если у них появятся признаки заболевания, им следует обратиться к семейному врачу или по номеру 1220, которые могут направить на тестирование на коронавирус.

Руководитель Лыунаского регионального отделения Департамента здоровья Тия Лухт призывает избегать мест массового скопления людей. «Недавние случаи показывают, что новые штаммы коронавируса могут очень легко передаваться на открытом воздухе. По-прежнему наибольший риск заражения существует там, где одновременно находится много людей. Безусловно, необходимо соблюдать правила самоизоляции, поскольку можно быть заразным даже при отсутствии явных симптомов, - сказала Лухт. - Также необходимо немедленно найти возможность для вакцинации, поскольку, как мы видим, риск заражения не исчез. Это единственный способ защитить себя от тяжелого течения болезни».

Список мест, где можно сделать прививку, находится на портале vaktsineeri.ee.

Организаторы Ралли Эстония отдельно проинформируют всех посетителей, которые могли контактировать с инфицированными в одной зоне в соответствии с паспортом ралли.