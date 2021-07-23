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В Средиземном море у берегов Турции затонула лодка с 45 нелегалами

Иллюстративное фото. ФОТО: Sakis Mitrolidis

Лодка с 45 нелегалами затонула в 260 км к юго-западу от турецкого города Каш на побережье Средиземного моря, сообщает в пятницу Министерство обороны Турции.

В министерстве отметили, что информацию о терпящем бедствие плавсредстве получили еще в четверг вечером.

На спасение были направлены два фрегата и самолет ВМС Турции.

Поисковую операцию осложняют непростые погодные условия.

О судьбе находившихся в лодке людей, не сообщается.

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