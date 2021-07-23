В Средиземном море у берегов Турции затонула лодка с 45 нелегалами
Лодка с 45 нелегалами затонула в 260 км к юго-западу от турецкого города Каш на побережье Средиземного моря, сообщает в пятницу Министерство обороны Турции.
Лодка с 45 нелегалами затонула в 260 км к юго-западу от турецкого города Каш на побережье Средиземного моря, сообщает в пятницу Министерство обороны Турции.
В министерстве отметили, что информацию о терпящем бедствие плавсредстве получили еще в четверг вечером.
На спасение были направлены два фрегата и самолет ВМС Турции.
Поисковую операцию осложняют непростые погодные условия.
О судьбе находившихся в лодке людей, не сообщается.