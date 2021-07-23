Картина дня: старт Олимпиады, эстонская мошенническая сеть и проблемы с получением COVID-сертификатов

Церемония открытия XXXII Летних Олимпийских игр в Токио

Сегодня в Токио стартует долгожданная летняя Олимпиада, отложенная из-за пандемии на год. Хотя соревновательная программа уже началась, официально Игры будут объявлены открытыми в ходе сегодняшней торжественной церемонии, которую в Эстонии на русском языке покажут телеканал Duo 7 и портал Rus.Postimees. Читать далее...

Таллиннская школа призвала родителей вакцинировать детей: у вас есть два варианта

Таллиннская Кесклиннаская русская гимназия (ТКРГ) призывает родителей вакцинировать от коронавируса детей старше 12 лет, в ином случае они не будут допущены до контактного обучения. Читать далее...

Андрус Ансип о вакцинации: мы на пути к катастрофе

Депутат Европарламента и бывший премьер-министр Эстонии Андрус Ансип прокомментировал для Rus.Postimees ошибки, допущенные при организации вакцинации в Эстонии. Читать далее...

Не умеющие пользоваться благами э-государства жители Эстонии оказались в беде

Некоторые жители Эстонии, которые не пользуются интернетом или по каким-либо иным причинам не могут войти на портал для пациентов Digilugu, оказались в затруднительном положении, поскольку не могут получить свой сертификат о вакцинации. Лазейка есть, но, чтобы получить свидетельство, придется изрядно потрудиться. Читать далее...

Эстонская мошенническая сеть возмущает европейцев

Продавцы эстонских компаний вызывают негодование у жертв европейских схем мошенничества, потому что, хотя компания-оболочка и сопутствующая мошенничеству слава остаются в Эстонии, поймать реальных мошенников практически невозможно. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Многократно совершавший проступки Мохамад предстал перед судом за избиение полицейского

Мужчина из Египта, на счету которого уже более 40 правонарушений в Эстонии, на этот раз предстал перед судом за нападение на полицейского. Добившись соглашения с прокуратурой, теперь он должен воздерживаться от алкоголя в течение года и соблюдать закон. Читать далее...

Коронавирус выявлен у 84 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 2842 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 84, то есть 3% от общего количества тестов. Читать далее...

Студия Postimees: школы осенью откроются не для всех?

С августа в Эстонии ужесточаются ограничения на проведение массовых мероприятий. Как не допустить закрытия школ?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире вице-мэр Таллинна по вопросам образования Вадим Белобровцев (Центристская партия). Смотрите интервью в повторе!

Департамент здоровья хочет получить данные о рабочих местах вакцинированных

В преддверии третьей волны коронавируса в Департаменте здоровья надеются на принятие законопроекта о внесении поправок к закону о профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями, который позволит правительству получить данные о вакцинированных. Читать далее...

Из-за Ралли Эстония появилось несколько очагов заражения: один из заболевших посетил ночной клуб

По данным Департамента здоровья, среди посетителей Ралли Эстония выявлено 13 случаев заражения коронавирусом. Читать далее...

Фото 〉 Искали нелегалов и контрабандистов: полиция и налоговики провели совместную операцию