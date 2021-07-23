Картина дня: старт Олимпиады, ультиматум школы и проблемы с получением COVID-сертификатов

Церемония открытия XXXII Летних Олимпийских игр в Токио

Сегодня в Токио стартует долгожданная летняя Олимпиада, отложенная из-за пандемии на год. Хотя соревновательная программа уже началась, официально Игры будут объявлены открытыми в ходе сегодняшней торжественной церемонии, которую в Эстонии на русском языке покажут телеканал Duo 7 и портал Rus.Postimees. Читать далее...

Нарвитянин Валерий Карпин стал новым тренером сборной России по футболу

Тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин назначен новым тренером сборной России по футболу, сообщил Российский футбольный союз в пятницу. Читать далее...

ГРАФИКИ 〉 Прогноз: к концу августа у нас может быть более 1000 зараженных в день

В Нарве дети начали приводить взрослых на вакцинацию, но о высоком уровне коллективного иммунитета пока говорить не приходится. Таким образом, из-за стремительного распространения дельта-штамма Эстонию ждет хмурая осень. Читать далее...

Андрус Ансип о вакцинации: мы на пути к катастрофе

Депутат Европарламента и бывший премьер-министр Эстонии Андрус Ансип прокомментировал для Rus.Postimees ошибки, допущенные при организации вакцинации в Эстонии. Читать далее...

Не умеющие пользоваться благами э-государства жители Эстонии оказались в беде

Некоторые жители Эстонии, которые не пользуются интернетом или по каким-либо иным причинам не могут войти на портал для пациентов Digilugu, оказались в затруднительном положении, поскольку не могут получить свой сертификат о вакцинации. Лазейка есть, но, чтобы получить свидетельство, придется изрядно потрудиться. Читать далее...

Эстонская мошенническая сеть возмущает европейцев

Продавцы эстонских компаний вызывают негодование у жертв европейских схем мошенничества, потому что, хотя компания-оболочка и сопутствующая мошенничеству слава остаются в Эстонии, поймать реальных мошенников практически невозможно. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Многократно совершавший проступки Мохамад предстал перед судом за избиение полицейского

Мужчина из Египта, на счету которого уже более 40 правонарушений в Эстонии, на этот раз предстал перед судом за нападение на полицейского. Добившись соглашения с прокуратурой, теперь он должен воздерживаться от алкоголя в течение года и соблюдать закон. Читать далее...

Коронавирус выявлен у 84 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 2842 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 84, то есть 3% от общего количества тестов. Читать далее...

Студия Postimees: школы осенью откроются не для всех?

С августа в Эстонии ужесточаются ограничения на проведение массовых мероприятий. Как не допустить закрытия школ?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире вице-мэр Таллинна по вопросам образования Вадим Белобровцев (Центристская партия). Смотрите интервью в повторе!

Вакцинируй или сиди дома: таллиннская школа поставила родителям ультиматум, мэрия внесла ясность