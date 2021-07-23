Картина дня: старт Олимпиады, ультиматум школы и проблемы с получением COVID-сертификатов
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 23 июля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 23 июля.
Сегодня в Токио стартует долгожданная летняя Олимпиада, отложенная из-за пандемии на год. Хотя соревновательная программа уже началась, официально Игры будут объявлены открытыми в ходе сегодняшней торжественной церемонии, которую в Эстонии на русском языке покажут телеканал Duo 7 и портал Rus.Postimees. Читать далее...
Тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин назначен новым тренером сборной России по футболу, сообщил Российский футбольный союз в пятницу. Читать далее...
ГРАФИКИ 〉 Прогноз: к концу августа у нас может быть более 1000 зараженных в день
В Нарве дети начали приводить взрослых на вакцинацию, но о высоком уровне коллективного иммунитета пока говорить не приходится. Таким образом, из-за стремительного распространения дельта-штамма Эстонию ждет хмурая осень. Читать далее...
Депутат Европарламента и бывший премьер-министр Эстонии Андрус Ансип прокомментировал для Rus.Postimees ошибки, допущенные при организации вакцинации в Эстонии. Читать далее...
Некоторые жители Эстонии, которые не пользуются интернетом или по каким-либо иным причинам не могут войти на портал для пациентов Digilugu, оказались в затруднительном положении, поскольку не могут получить свой сертификат о вакцинации. Лазейка есть, но, чтобы получить свидетельство, придется изрядно потрудиться. Читать далее...
Продавцы эстонских компаний вызывают негодование у жертв европейских схем мошенничества, потому что, хотя компания-оболочка и сопутствующая мошенничеству слава остаются в Эстонии, поймать реальных мошенников практически невозможно. Читать далее...
Мужчина из Египта, на счету которого уже более 40 правонарушений в Эстонии, на этот раз предстал перед судом за нападение на полицейского. Добившись соглашения с прокуратурой, теперь он должен воздерживаться от алкоголя в течение года и соблюдать закон. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 2842 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 84, то есть 3% от общего количества тестов. Читать далее...
С августа в Эстонии ужесточаются ограничения на проведение массовых мероприятий. Как не допустить закрытия школ?
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире вице-мэр Таллинна по вопросам образования Вадим Белобровцев (Центристская партия). Смотрите интервью в повторе!
Таллиннская Кесклиннаская русская гимназия (ТКРГ) призывает родителей вакцинировать от коронавируса детей старше 12 лет, в ином случае они не будут допущены до контактного обучения. Читать далее...
Согласно Распоряжению Правительства Республики от 15 июля, без ограничений въехать в Эстонию можно будет из стран Европейского союза, где за последние две недели показатель распространения коронавируса не превышает 75 человек на 100 000 населения. Читать далее...
В преддверии третьей волны коронавируса в Департаменте здоровья надеются на принятие законопроекта о внесении поправок к закону о профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями, который позволит правительству получить данные о вакцинированных. Читать далее...
По данным Департамента здоровья, среди посетителей Ралли Эстония выявлено 13 случаев заражения коронавирусом. Читать далее...
Вышли из печати три книги сказок нарвитянина Алексея Серова. Готовится выпуск уже четвертой книги. Это добрые истории о сказочных лесных обитателях, которые поселились во вполне реальном месте, знакомом почти всем нарвитянам. Здесь для них уже строят домики, которые, как надеется Алексей, станут достопримечательностями для маленьких читателей. Читать далее...
Департамент полиции и пограничной охраны (ДППО) и Налогово-таможенный департамент (НТД) провели вчера в порту Палдиски совместную операцию для препятствования нелегальной миграции и контрабанде. Вчера нарушений выявлено не было, действия ведомств по предупреждению трансграничных нарушений и препятствованию им продолжатся. Читать далее...