Иван Сафронов. ФОТО: Moscow City Court/TASS

Силовикам легче ловить не настоящих шпионов, а обычных граждан, изолируя и ломая их, - колонку на эту тему для газеты «Ведомости» написал бывший спецкор «Коммерсанта» и советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов, который уже год находится в СИЗО по обвинению в госизмене. Вскоре текст пропал с сайта газеты, в издании сослались на DDos-атаку.

Материал Сафронова был опубликован в полночь с четверга на пятницу. Утром, при переходе по ссылке, где была статья журналиста, пользователи увидели ошибку 404. А позже и сам сайт перестал открываться, выдавая ошибку 502 Bad Gateway.

Директор по коммуникациям «Ведомостей» Гузель Хайретдинова сказала "Медузе" (издание в России внесли в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), что речь идет не об удалении колонки, а об атаке на сайт.

«У нас сейчас DDoS-атака, весь сайт упал, все технические службы направлены на то, чтобы восстановить сайт. Речь не о конкретном каком-то материале, у нас технической сбой, DDoS-атака, если увидите, весь сайт упал», - пояснила она.

И.о. главреда «Ведомости» Ирина Казьмина была недоступна для оперативных комментариев.

«Колонка Сафронова исчезла просто с ошибкой 404 — такая ошибка бывает, когда текст удаляют», - cказал Би-би-си источник, близкий к изданию, но не уполномоченный давать официальные комментарии. DDos-атаку он связал с фактом публикации колонки - в обрушении сайта могли быть заинтересованы оппоненты журналиста.

В колонке Сафронов рассуждал о том, как следствие работает с подозреваемыми по «шпионским» статьям. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, ознакомились ли со статьей Сафронова в Кремле, заявил, что она была включена в дайджест для чиновников.

скриншот ФОТО: BBC

Конвейер «предателей Родины»

В России, по оценкам Сафронова, по «шпионским» статьям ежегодно осуждают до 10 человек. В оперативной разработке 1-го отдела СУ ФСБ, который занимается делами о госизмене и шпионаже, «по самым скромным подсчетам», находятся не менее 50-70 человек, работа по каждому из которых может вестись до пяти лет.

«Все зависит от загруженности отдела. Если есть что расследовать, то хорошо, если нет, то всегда можно покопаться в прошлом», - отмечает журналист.

Портрет типичного «предателя Родины», по наблюдениям Сафронова, выглядит так: мужчина или женщина старше пятидесяти лет, с высшим образованием, доступом к гостайне и контактами с иностранцами.

Таких людей, по мнению журналиста, проще всего «отработать в тишине», убедить заключить сделку со следствием и сдать кого-нибудь еще, чтобы конвейер уголовных дел не останавливался.

Сафронов полагает, что при расследовании конкретного дела следователю важно построить уголовную прогрессию, чтобы обвиняемый не только признал вину, но и дал показания на других людей. Тогда следствие сможет возбуждать все новые и новые дела.

В этом, как замечает Сафронов, следствию зачастую помогают адвокаты по назначению: «Де-факто это люди, которые с первых слов описывают незавидное положение задержанного и предлагают ему подумать о заключении досудебного соглашения».

«Если тебе 30 лет, в конце концов, все можно пережить и перетерпеть. Но если обвиняемому уже за 60 и впереди маячит солидный срок на зоне, то человек ломается. Его нельзя судить за это - каждый сам волен делать свой выбор. Но я неоднократно слышал, что в местах лишения свободы информацией о "досудебщиках" интересуется не только администрация исправительной колонии, но и осужденные», - отмечает журналист.

Сам он свой выбор сделал и на сделку со следствием не пойдет, подчеркнул Сафронов.

Журналист полагает, что в России работают и настоящие разведчики - как под дипломатическим прикрытием, так и нелегалы. Но они, как правило, следователям неинтересны - дипломата нельзя судить (можно только выдворить), а чтобы поймать профессионального агента-нелегала, «нужно очень сильно постараться».

«Вот исходя из этого и растут в России шпионские дела: проще брать своих, чтобы другие боялись», - заключает Сафронов.

Дело Сафронова

Иван Сафронов десять лет работал специальным корреспондентом (сначала в «Коммерсанте», а затем в «Ведомостях»), а в мае 2020 года стал советником главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

Как военный обозреватель он освещал работу оборонно-промышленного комплекса, космическую промышленность, экспорт российского оружия и военно-техническое сотрудничество России с зарубежными партнерами. Он входил в кремлевский пул журналистов.

7 июля 2020 года Сафронова задержала ФСБ по подозрению в госизмене. В тот же день его арестовали, а вскоре предъявили обвинение в передаче секретных сведений чешским спецслужбам.

По версии следствия, в 2012 году журналист был завербован чешской разведкой, а в 2017 году (на тот момент специальный корреспондент «Коммерсанта») передал некоему чешскому разведчику - его имя в обвинении не называется - секретные данные о российском военно-техническом сотрудничестве со странами Ближнего Востока и Африки. Других деталей дела следствие не раскрывает ни защите журналиста, ни ему самому.

Сафронов вину не признает, утверждая, что его уголовное преследование связано с журналистской деятельностью.

СМИ предполагали, что Сафронова могли заподозрить в госизмене из-за его дружбы с чешским журналистом Мартином Ларишем. Тот в интервью Би-би-си отрицал причастность к чешской разведке.

30 июня 2021 года Мосгорсуд в очередной раз продлил срок содержания Сафронова под стражей. В процессе рассмотрения ходатайства новых доказательств причастности журналиста к преступной деятельности представлено не было.