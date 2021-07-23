Полиция ищет жертв орудовавшего в Facebook мошенника

Первоначально пост сделал член семьи молодого человека — его 21-летняя сестра. Содержание публикации было использовано неустановленным лицом, которое скопировало текст со страницы сестры в Facebook и заменило ее имя и банковский счет собственными данными. Человек, личность которого не установлена, был зарегистрирован в Facebook под именем «Рейго Олен» (Reigo Olen). Аккаунт был удален сегодня.