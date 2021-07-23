Фото и видео: в Пярну продается часть дома рядом с пляжем и санаторием

Уютная, светлая и симпатично оформленная квартира находится на первом этаже двухэтажного деревянного дома постройки 1937 года.

ФОТО: KV.EE

Квартира была капитально отремонтирована, а этаж утеплен в 2006 году. Дом окружен просторным садом, пользоваться которым следует с собственниками квартиры, расположенной на втором этаже. По документам, продается часть дома площадью 58 м2.

ФОТО: KV.EE

В продающейся части дома есть кухня, гостиная и две спальни. Туалет и ванная раздельны. Уют в светлой гостиной создает камин, а кухне придает своеобразие угловое окно.

ФОТО: KV.EE

Недвижимость продается вместе с мебелью, изображенной на фото.

Прибрежный район Пярну - идеальное место для летней квартиры. До моря 400 метров, через дорогу один санаторий, а другой - на расстоянии 300 метров. Утром можно прогуляться пешком до рынка.