Фото и видео: в Пярну продается часть дома рядом с пляжем и санаторием
Летом Пярну становится столицей Эстонии. Дачные квартиры популярны не только у иностранцев. Многие эстоноземельцы вкладывают деньги в пярнускую недвижимость.
Летом Пярну становится столицей Эстонии. Дачные квартиры популярны не только у иностранцев. Многие эстоноземельцы вкладывают деньги в пярнускую недвижимость.
Уютная, светлая и симпатично оформленная квартира находится на первом этаже двухэтажного деревянного дома постройки 1937 года.
Квартира была капитально отремонтирована, а этаж утеплен в 2006 году. Дом окружен просторным садом, пользоваться которым следует с собственниками квартиры, расположенной на втором этаже. По документам, продается часть дома площадью 58 м2.
В продающейся части дома есть кухня, гостиная и две спальни. Туалет и ванная раздельны. Уют в светлой гостиной создает камин, а кухне придает своеобразие угловое окно.
Недвижимость продается вместе с мебелью, изображенной на фото.
Прибрежный район Пярну - идеальное место для летней квартиры. До моря 400 метров, через дорогу один санаторий, а другой - на расстоянии 300 метров. Утром можно прогуляться пешком до рынка.
День клиента пройдет в четверг, 29 июля, с 16.30 до 17.00. О времени посещения можно договориться, а заодно и фотографии посмотреть, на странице портала недвижимости KV.EE.