В российской больнице уничтожали вакцину и подделывали справки о прививках

«Все вы знаете о ситуации, которая произошла в Сельцовской городской больнице, когда выдавали за деньги левые справки, при этом еще и вакцину уничтожали, якобы прививали людей. Ведется следствие, и я считаю, что наказание за такие действия должно быть по всей строгости закона, по верхней планке!», - приводятся в сообщении правительства региона слова Богомаза.

Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело о выдаче сотрудниками Сельцовской городской больницы фиктивных справок о вакцинации от COVID-19 и внесении недостоверной информации о прививках в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения.

По данным ведомства, весной этого года 33-летний житель Брянска предложил своей знакомой, работающей в больнице программистом, за деньги вносить недостоверную информацию о вакцинации и выдавать справки о прививках.