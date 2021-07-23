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В российской больнице уничтожали вакцину и подделывали справки о прививках

"Спутник V". ФОТО: PRAKASH SINGH

Фигуранты уголовного дела о подделке сертификатов вакцинации в Брянской области уничтожали вакцину от коронавируса, заявил губернатор региона Александр Богомаз.

«Все вы знаете о ситуации, которая произошла в Сельцовской городской больнице, когда выдавали за деньги левые справки, при этом еще и вакцину уничтожали, якобы прививали людей. Ведется следствие, и я считаю, что наказание за такие действия должно быть по всей строгости закона, по верхней планке!», - приводятся в сообщении правительства региона слова Богомаза.

Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело о выдаче сотрудниками Сельцовской городской больницы фиктивных справок о вакцинации от COVID-19 и внесении недостоверной информации о прививках в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения.

По данным ведомства, весной этого года 33-летний житель Брянска предложил своей знакомой, работающей в больнице программистом, за деньги вносить недостоверную информацию о вакцинации и выдавать справки о прививках.

С мая по июль 2021 года она, а также старшая медсестра и оператор ПЭВМ Сельцовской городской больницы внесли в систему заведомо ложные сведения о вакцинации нескольких десятков жителей региона от новой коронавирусной инфекции, "повысив тем самым риск ее распространения".

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