Фото и видео ⟩ Энна Тарто проводили в последний путь

В первом ряду церкви справа сидели вдова Пирет Тарто и дети, слева среди других были командир Кайтселийта Рихо Юхтеги, мэр Тарту Урмас Клаас и председатель Рийгикогу Юри Ратас, передает Tartu Postimees.

Энн Тарто (родился 25 сентября 1938 года в Тарту) с раннего возраста, с 1950-х годов, горел идеей восстановления независимости Эстонии. За это его трижды отправляли в советские лагеря, где он провел в общей сложности 14 лет. В последний раз Тарто вышел из советской тюрьмы в 1988 году.

Во время восстановления независимости Эстонии и в уже Эстонской Республике он работал по нескольким направлениям: был одним из составителей Балтийского призыва, одним из ведущих деятелей Конгресса Эстонии, стоял у истоков восстановления Кайтселийта, был членов четвертого созыва горсобрания Тарту и одним из руководителей организации репрессированных Memento. Как общественный и политический деятель Энн Тарто входит в список 100 самых выдающихся людей Эстонии 20 века.