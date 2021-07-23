Фото ⟩ Пострадавшая машина президента стоит в автосервисе
Микроавтобус президента Керсти Кальюлайд, который в среду пострадал в результате происшествия на пароме «Тылль», в ожидании ремонта стоит в автосервисе в Юлемисте.
Микроавтобус президента Керсти Кальюлайд, который в среду пострадал в результате происшествия на пароме «Тылль», в ожидании ремонта стоит в автосервисе в Юлемисте.
Лобовое стекло микроавтобуса Volkswagen заклеено скотчем, который прикрывает повреждения. Также есть царапины на капоте.
В среду автомобиль президента Керсти Кальюлайд пострадал в 14:40, когда шедший из порта Виртсу в порт Куйвасту паром «Тылль» компании TS Laevad на скорости четыре узла врезался в портовый причал — в результате была полностью деформирована аппарель для автомобилей. Запись камеры безопасности в порту Куйвасту показала, что столкновение было очень сильным, но на корпусе парома визуально не видно серьезных повреждений.
Президент не пострадала.