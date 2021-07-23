EMA советует прививать несовершеннолетних вакциной Moderna

Препарат Spikevax теперь является второй вакциной от коронавируса, которую также можно вводить молодым людям в ЕС. В конце мая вакцина Pfizer/Biontech была одобрена для детей от 12 до 17 лет.

Основой заявки производителя Moderna в EMA послужило исследование с участием 2500 подростков в США. По данным компании, эффективность препарата тогда была 100 процентов. Кроме того, препарат должен быть таким же безопасным и переносимым для несовершеннолетних, как и для взрослых.