EMA советует прививать несовершеннолетних вакциной Moderna
По оценке комиссии Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), вакцину Spikevax от Moderna можно использовать также детям возрасте от 12 до 17 лет.
По оценке комиссии Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), вакцину Spikevax от Moderna можно использовать также детям возрасте от 12 до 17 лет.
Ответственный комитет EMA рекомендовал продлить разрешение на использование. Окончательное решение теперь должна принять Европейская комиссия.
Препарат Spikevax теперь является второй вакциной от коронавируса, которую также можно вводить молодым людям в ЕС. В конце мая вакцина Pfizer/Biontech была одобрена для детей от 12 до 17 лет.
Основой заявки производителя Moderna в EMA послужило исследование с участием 2500 подростков в США. По данным компании, эффективность препарата тогда была 100 процентов. Кроме того, препарат должен быть таким же безопасным и переносимым для несовершеннолетних, как и для взрослых.