Латвия окажет гуманитарную помощь Литве в решении кризиса с нелегальными мигрантами

Для оказания гуманитарной помощи Литве из государственных материальных резервов будут выделены три палатки, три электрогенератора, пять комплектов освещения, пять катушек кабеля с комплектом освещения и 3000 одеял.

Доставку партии гуманитарной помощи в Литву организует Государственная пожарно-спасательная служба. Расходы по доставке гуманитарной помощи в Литву составят примерно 500 евро, а командировочные расходы - примерно 150 евро.

Как сообщает Министерство внутренних дел (МВД), 15 июля было получено оповещение Европейского центра координации реагирования на чрезвычайные ситуации в связи со сложившейся в Литве ситуацией с потоком нелегальных мигрантов. В ведомстве подчеркнули, что количество нелегальных мигрантов, пересекающих белорусско-литовскую границу, резко возросло. На 20 июля этого года их количество достигло 2158 человек, что в 26 раз больше, чем в 2020 году.