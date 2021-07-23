Издание The Insider включили в России в список иностранных агентов
Министерство юстиции России включило издание The Insider в список иностранных агентов. Кроме того, в реестр включены пять журналистов, пишет Би-би-си.
Министерство юстиции России включило издание The Insider в список иностранных агентов. Кроме того, в реестр включены пять журналистов.
Как следует из свежей версии реестра, речь идет о Михаиле Рубине, Софье Гройсман, Илье Рождественском, Юлии Апухтиной и Алексее Постернаке.
Михаил Рубин, Софья Гройсман и Юлия Апухтина - журналисты издания "Проект", признанного ранее нежелательной организацией. Илья Рождественский работает в "Открытых медиа", а Алексей Постернак сотрудничал с "Радио Свобода", которое признано иностранным агентом.
Издание The Insider специализируется на журналистских расследованиях. В частности, вместе с расследовательской группой Bellingcat оно выпустило серию материалов, в которых писали о причастности российских военных к гибели рейса MH17 над Донбассом и устанавливали личности людей, предположительно причастных к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в Лондоне.