По прогнозам профессора математической статистики Тартуского университета и члена Научного совета Кристы Фишер, если вакцинация не будет развиваться, а распространение вируса будет таким же сильным, то к концу августа уровень инфицирования R - 1,2 принесет в конечном итоге по 500 заболевших в день, а если уровень заражения вырастет до 1,3, то по 500 заболевших в день будет уже к середине августа, а к началу сентября это число вырастет до 1000 или даже больше.