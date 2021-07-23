В Нарве дети начали приводить взрослых на вакцинацию, но о высоком уровне коллективного иммунитета пока говорить не приходится. Таким образом, из-за стремительного распространения дельта-штамма Эстонию ждет хмурая осень, пишет Postimees.

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По прогнозам профессора математической статистики Тартуского университета и члена Научного совета Кристы Фишер, если вакцинация не будет развиваться, а распространение вируса будет таким же сильным, то к концу августа уровень инфицирования R - 1,2 принесет в конечном итоге по 500 заболевших в день, а если уровень заражения вырастет до 1,3, то по 500 заболевших в день будет уже к середине августа, а к началу сентября это число вырастет до 1000 или даже больше. 

«Уровень заражения 1,4 был вчера и сегодня. Вчера было более 100 новых зараженных, - пояснила Фишер, добавив, что это также может быть временным изменением. - Но уровень инфицирования R долгое время был выше 1,2».