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Графики ⟩ Прогноз: к концу августа у нас может быть более 1000 зараженных в день
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В Нарве дети начали приводить взрослых на вакцинацию, но о высоком уровне коллективного иммунитета пока говорить не приходится. Таким образом, из-за стремительного распространения дельта-штамма Эстонию ждет хмурая осень, пишет Postimees.
По прогнозам профессора математической статистики Тартуского университета и члена Научного совета Кристы Фишер, если вакцинация не будет развиваться, а распространение вируса будет таким же сильным, то к концу августа уровень инфицирования R - 1,2 принесет в конечном итоге по 500 заболевших в день, а если уровень заражения вырастет до 1,3, то по 500 заболевших в день будет уже к середине августа, а к началу сентября это число вырастет до 1000 или даже больше.