Нарвитянин Валерий Карпин стал новым тренером сборной России по футболу

Контракт будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления соглашения. В течение ближайшего полугода тренер будет совмещать работу в сборной и клубе.

Контракт с Карпиным будет подписан 26 июля 2021 года, его условия уже согласованы.

8 июля стало известно, что Станислав Черчесов, который возглавил сборную в августе 2016 года, был отправлен в отставку. Решение было принято на фоне того, что его подопечные на групповой стадии Евро-2020 проиграли Бельгии (0:3) и Дании (1:4), но победили Финляндию (1:0). Россияне заняли четвертое место в группе B и покинули турнир.

52-летний Карпин родился в Эстонии, там и начал игровую карьеру. Несколько матчей, будучи вызванным в армию, провел в составе московского ЦСКА, однако значительная часть отечественной карьеры связана в столичном "Спартаке". Он стал автором первого в истории гола сборной России, поразив в товарищеском матче ворота Мексики в 1992 году.

В "Спартаке" Карпин играл с 1990 по 1994 годы, став трехкратным чемпионом России. После этого перебрался в Испанию, где играл за "Реал Сосьедад", "Валенсию" и "Сельту". Завершив игровую карьеру, вернулся в "Спартак", где стал генеральным директором, а затем и главным тренером. Под его руководством "Спартак" дважды стал серебряным призером чемпионатов России.