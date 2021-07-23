Нарвитянин Валерий Карпин стал новым тренером сборной России по футболу
Тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин назначен новым тренером сборной России по футболу, сообщил Российский футбольный союз в пятницу.
Тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин назначен новым тренером сборной России по футболу, сообщил Российский футбольный союз в пятницу.
Контракт будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления соглашения. В течение ближайшего полугода тренер будет совмещать работу в сборной и клубе.
Контракт с Карпиным будет подписан 26 июля 2021 года, его условия уже согласованы.
8 июля стало известно, что Станислав Черчесов, который возглавил сборную в августе 2016 года, был отправлен в отставку. Решение было принято на фоне того, что его подопечные на групповой стадии Евро-2020 проиграли Бельгии (0:3) и Дании (1:4), но победили Финляндию (1:0). Россияне заняли четвертое место в группе B и покинули турнир.
52-летний Карпин родился в Эстонии, там и начал игровую карьеру. Несколько матчей, будучи вызванным в армию, провел в составе московского ЦСКА, однако значительная часть отечественной карьеры связана в столичном "Спартаке". Он стал автором первого в истории гола сборной России, поразив в товарищеском матче ворота Мексики в 1992 году.
В "Спартаке" Карпин играл с 1990 по 1994 годы, став трехкратным чемпионом России. После этого перебрался в Испанию, где играл за "Реал Сосьедад", "Валенсию" и "Сельту". Завершив игровую карьеру, вернулся в "Спартак", где стал генеральным директором, а затем и главным тренером. Под его руководством "Спартак" дважды стал серебряным призером чемпионатов России.
После увольнения из "Спартака" в 2014 году он работал в испанской "Мальорке" и армавирском "Торпедо", которые представляли низшие дивизионы своих стран, с 2017 года – главный тренер "Ростова".