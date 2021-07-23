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Фото ⟩ В Латвии джип проехал через детскую площадку и врезался в дерево

ФОТО: Sadursme.lv/facebook.com

В Лиепае, Латвия  в четверг, 22 июля, около 14:05 полиция получила информацию о дорожно-транспортном происшествии.

По предварительным данным, мужчина на автомобиле Volvo по непонятной причине проехал через детскую площадку и врезался в дерево, сообщила пресс-секретарь полиции.

Люди не пострадали, полиция выясняет причины аварии.

На месте аварии портал заметил, что джип Volvo разрушил ограждение игровой площадки, игровые конструкции, стойки для велосипедов, а также железную гимнастическую конструкцию рядом с игровой площадкой.

Очевидцы допускают, что у водителя были проблемы со здоровьем - джип на улицу Дуникас свернул с улицы Ганибу, и водитель в это время находился за рулем, возможно, без сознания. Алкоголь в организме водителя не обнаружен. Когда джип проезжал через детскую площадку, на ней были двое детей, которые, к счастью, стояли в стороне.

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