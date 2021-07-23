Карпин: это большая честь и высокая оценка моей работы

Назначение в сборную России является большой честью и говорит о высокой оценке проделанной работы, заявил новый тренер национальной команды Валерий Карпин, передает РБК.

О том, что уроженец Нарвы возглавит футбольную сборную России, Российский футбольный союз объявил в пятницу вечером.

«Благодарю Российский футбольный союз за оказанное доверие. Как для игрока вызов в сборную, так и для тренера приглашение в национальную команду — большая честь и высокая оценка его работы. Для меня это новый, очень ответственный и интересный этап в тренерской карьере», — заявил Карпин.

«Сейчас перед командой стоит задача по отбору на чемпионат мира 2022 года в Катаре. И мы приложим все усилия, чтобы эту задачу решить», — добавил он.