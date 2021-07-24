Министр образования об инциденте в таллиннской школе: в Эстонии нет обязательной вакцинации
Призыв Таллиннской Кесклиннаской русской гимназии к родителям вакцинировать своих детей к осени или готовиться к домашнему обучению, вызвал большой резонанс. Министерство образования и науки в связи с этим обратилось в школу для выяснения точных обстоятельств случившегося, заявила в комментарии для Rus.Postimees министр образования и науки Лийна Керсна. «В Эстонии не введена обязательная вакцинация», - уточнила она.