Министр образования об инциденте в таллиннской школе: в Эстонии нет обязательной вакцинации

По словам Керсна, в начале недели министерство вместе с Больничной кассой разослало школам и администрациям письмо с призывом вакцинировать учащихся.

«Я благодарна всем владельцам и директорам школ, которые работают над тем, чтобы к осени как можно большая часть школьного коллектива прошла вакцинацию. Тарту показал здесь хороший пример. В то же время дети имеют конституционное право на хорошее образование. Школа, администрация школы и государство должны гарантировать это», - подчеркнула министр образования.

Лийна Керсна отметила, что, конечно, очень важно, чтобы было вакцинировано как можно больше людей в школах. «Это дает уверенность, что школы смогут оставаться открытыми. Однако, если кто-то заболеет в школе, на самоизоляцию должны будут уйти только те, кто не был вакцинирован, - сказала она. - То есть учителей и детей, которые не были вакцинированы, в качестве близких контактов должны будут направить на дистанционное обучение».

Для того, чтобы все дети даже в качестве близкого контакта зараженного могли продолжать посещать учебное заведение, важно сделать прививку ребенку к началу школы. «Также чрезвычайно важно, чтобы и учителя были вакцинированы, поскольку опыт первых двух волн показывает, что в большинстве случаев болезнь приносили в школу взрослые, - говорит министр образования. - Я надеюсь, что школа прикладывает усилия, чтобы к осени учителя были вакцинированы».

Напомним, что на своей странице таллиннская школа опубликовала призыв к родителям вакцинировать детей до начала учебного года. «У вас есть выбор: вакцинировать ребенка и обеспечить его обучение в 2021-2022 учебном году в школе, или отказаться от вакцинации ребенка и обеспечить его обучение в 2021-2022 учебном году в домашних условиях», - говорилось в сообщении, которое к вечеру пятницы уже было удалено с сайта школы.

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев сообщил Rus.Postimees, что опубликованный на странице Таллинской Кесклиннаской русской гимназии текст, очевидно, является не слишком удачной попыткой призвать родителей школьников вакцинировать своих детей, чтобы обеспечить им лучшую защиту от коронавируса.

«Скажу сразу, чтобы рассеять любые возникающие из-за этого объявления двусмысленности: Таллинская мэрия не требует вакцинировать учеников наших школ и требовать не планирует, и уж тем более мы не делаем вакцинацию обязательным условием для контактного обучения, - сказал он. - Мы всегда рекомендовали и продолжаем рекомендовать вакцинироваться от COVID-19, поскольку это поможет снизить риск заболевания или позволит переболеть в более легкой степени. Однако мы не ставим в зависимость от вакцины посещение школы и контактный учебный процесс в столичных школах».