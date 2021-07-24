Коронавирус выявлен у 106 жителей Эстонии

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция обнаружена у 26 человек. Из них 23 новых случаев приходится на Таллинн.

В Пярнумаа прибавилось 22, в Тартумаа — 18, в Ида-Вирумаа — 12, в Валгамаа и Пальвамаа — по четыре, в Ляэне-Вирумаа, Вырумаа, Вильяндимаа и Рапламаа — по три, на Хийумаа, Саремааа и в Ляэнемаа — по одному новому случаю. В Ярвамаа и Йыгевамаа новых заражений не выявлено. В случае пяти положительных результатов место жительства больного в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 68,6 случая на 100 000 жителей, а доля первичных положительных результатов от общего количества выполненных тестов составляет 1,9%.

За сутки было открыто восемь новых историй болезни с COVID-19, в стационарном лечении нуждается 21 человек. Средний возраст пациентов в стационаре составляет 62 года, из них 13 человек (61,9%) старше 60 лет. Новых смертей не зафиксировано.

В течение дня было введено 7431 доза вакцины, всего было вакцинировано 616 869 человек и 542 218 человек завершили курс вакцинации. В возрастной группе 70+ вакцинировано более 60 процентов человек во всех уездах, кроме Ида-Вирумаа.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).