Красиво жить не запретишь: в Рандвере продается вилла класса люкс с личным СПА

«В Рандвере, под высокими деревьями стоит очаровательная вилла с четырьмя спальнями и собственным спа. Этот построенный в начале 2000-х годов на большом земельном участке дом предлагает уединение, море в нескольких минутах ходьбы и возможность насладиться просторным и красивым внутренним двором», гласит рекламное объявление на портале city24 с почти 70 фотографиями впридачу.

В особняке в общей сложности семь комнат, четыре балкона, терраса и большой крытый бассейн с тренажерным залом, бильярдная и настольный футбол. Есть камин, а также гардеробная размером с небольшой дом. В большом отапливаемом гараже могут разместиться две машины и, конечно же, имеется сауна. Тренажерный зал окружен зимним садом. Ванные комнаты великолепно отделаны, особенно впечатляет массажная ванна, расположенная в эркере. В ванных комнатах и в прихожей полы с подогревом.