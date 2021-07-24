Красиво жить не запретишь: в Рандвере продается вилла класса люкс с личным СПА
В Рандвере, Виймси, на продажу выставлена вилла с четырьмя спальнями и тремя ванными комнатами стоимостью 825 000 евро, сообщает Kodustiil.
В Рандвере, Виймси, на продажу выставлена вилла с четырьмя спальнями и тремя ванными комнатами стоимостью 825 000 евро, сообщает Kodustiil.
«В Рандвере, под высокими деревьями стоит очаровательная вилла с четырьмя спальнями и собственным спа. Этот построенный в начале 2000-х годов на большом земельном участке дом предлагает уединение, море в нескольких минутах ходьбы и возможность насладиться просторным и красивым внутренним двором», гласит рекламное объявление на портале city24 с почти 70 фотографиями впридачу.
В особняке в общей сложности семь комнат, четыре балкона, терраса и большой крытый бассейн с тренажерным залом, бильярдная и настольный футбол. Есть камин, а также гардеробная размером с небольшой дом. В большом отапливаемом гараже могут разместиться две машины и, конечно же, имеется сауна. Тренажерный зал окружен зимним садом. Ванные комнаты великолепно отделаны, особенно впечатляет массажная ванна, расположенная в эркере. В ванных комнатах и в прихожей полы с подогревом.
Общая площадь дома 441 м2, размер участка - 2637 м2. Толщина стен дома более полуметра, поэтому зимой в доме тепло и уютно, а летом приятно прохладно, — обещает рекламное объявление. Дизайн интерьеров сохранен со времени постройки, дом можно приобрести с полной меблировкой.