На уборку улиц летом в Таллинне тратят более четырех миллионов евро

"В летний период убирают проезжую часть, тротуары, велодорожки, основные улицы, парковки, лестницы, остановки общественного транспорта, мосты и виадуки, тоннели и другие дорожные сооружения, ухаживают за зелеными зонами", – пояснил Сульг.

Магистрали, по его словам, убирают три раза в неделю, основные улицы, парковки и лестницы – раз в неделю, второстепенные улицы и парковки на них – два раза в месяц, транспортные улицы, площади, парковочные площадки и внутриквартальные дороги – раз в месяц.