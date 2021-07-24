На уборку улиц летом в Таллинне тратят более четырех миллионов евро
Заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг сообщил ERR, что с мая по октябрь город тратит на уборку 4,5 млн евро.
Заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг сообщил ERR, что с мая по октябрь город тратит на уборку 4,5 млн евро.
К этой сумме добавляются работы, заказываемые районными управами – их годовой бюджет составляет 1,9 млн евро, передает rus.err.ee.
Для сравнения: с ноября по апрель уборка улиц обходится в 9,2 млн евро.
"В летний период убирают проезжую часть, тротуары, велодорожки, основные улицы, парковки, лестницы, остановки общественного транспорта, мосты и виадуки, тоннели и другие дорожные сооружения, ухаживают за зелеными зонами", – пояснил Сульг.
Магистрали, по его словам, убирают три раза в неделю, основные улицы, парковки и лестницы – раз в неделю, второстепенные улицы и парковки на них – два раза в месяц, транспортные улицы, площади, парковочные площадки и внутриквартальные дороги – раз в месяц.