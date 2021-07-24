Сб, 24.07.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • На уборку улиц летом в Таллинне тратят более четырех миллионов евро

На уборку улиц летом в Таллинне тратят более четырех миллионов евро

Уборка улиц. ФОТО: Toomas Huik

Заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг сообщил ERR, что с мая по октябрь город тратит на уборку 4,5 млн евро.

К этой сумме добавляются работы, заказываемые районными управами – их годовой бюджет составляет 1,9 млн евро, передает rus.err.ee.

Для сравнения: с ноября по апрель уборка улиц обходится в 9,2 млн евро.

"В летний период убирают проезжую часть, тротуары, велодорожки, основные улицы, парковки, лестницы, остановки общественного транспорта, мосты и виадуки, тоннели и другие дорожные сооружения, ухаживают за зелеными зонами", – пояснил Сульг.

Магистрали, по его словам, убирают три раза в неделю, основные улицы, парковки и лестницы – раз в неделю, второстепенные улицы и парковки на них – два раза в месяц, транспортные улицы, площади, парковочные площадки и внутриквартальные дороги – раз в месяц.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back