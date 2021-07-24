Проверьте, так ли это: что говорит о вас цвет вашего дома

Красный

Вы – приверженец классики.

Вы явно любите классический дизайн, но это не значит, что вы скучный человек: яркий цвет вашего дома тому подтверждение. Вы хорошо знаете, что вам нравится, и придерживаетесь этого. Также вас привлекает антиквариат. Журнальный столик, найденный в магазине повторного использования и стоящий в вашей гостиной, очарователен, к тому же он напоминает о временах, когда было гораздо проще жить, не принимая столько решений, как сегодня.

Желтый

Вы энергичны.

Каждый раз, переезжая, вы думаете о том, как разместить гостей в своем новом доме. У вас безграничная энергия, и вам приятно делиться ею с другими. Организуйте веселые и насыщенные событиями встречи с близкими в соответствии с вашей солнечной натурой.

Темно-серый / черный

Вы имеете свой стиль.

Некоторые люди пытаются быть модными, а вы имеете свой стиль. Тот факт, что ваш дом идет в ногу с последними тенденциями моды, не означает, что вы пытались их изучить, чтобы использовать. Это мода следует за вашим стилем. Вы также являетесь человеком, который просчитывает риски, и они всегда окупаются.

Белый

Вы чтите традиции.

Вы думаете, что традиция существует не просто так. Например, красота белого фасада неподвластна времени. Вам также нравится практичность белого цвета. Как только краска начинает тускнеть, становится ясно: пора перекрашивать.

Зеленый

Вы заботливы.

Время от времени соседи вам завидуют, но вы, наверное, этого не замечаете. Они восхищаются тем, что вы твердо стоите на земле. Видно, что вы любите свой дом и уважаете окружающих.

Светло-серый

Вы идете в ногу с модой.

Вам нравится быть в курсе последних трендов, даже если вы не всегда им следуете. В вашей пляжной сумке всегда есть журнал, и ваш выбор дизайна интерьера так же осознан, как и цвет вашего дома.

Коричневый

Вы любите старые вещи.

Вы чувствуете связь со старыми вещами. Вам нравится все в стиле ретро, ​​особенно вещи 70-х годов. Новое - не всегда лучшее.

Синий

Вы спокойны.