Когда-то заведение "Jurassic Baar" знал каждый хулиган в Вильянди. И каждый полицейский. И те, кто не был ни хулиганами, ни полицейскими. О нем знали даже те, кто не жил в Вильянди, пишет Sakala .

Печально известный бар в начале улицы Тарту в Вильянди и менее известные места, которые находились за ним, уже давно не работают. Сейчас здание находится в заботливых руках, владельцы с хорошим чувством стиля сохранили оригинальный бывший бар и верхний этаж. Бутылки стоят рядами на полках за барной стойкой, как когда-то. Есть еще прожекторы и сцена для вечеринок с динамиками. Все, что нужно сделать, это поставить диджейский пульт, и можно начинать вечеринку.