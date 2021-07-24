Картина дня: первая медаль Эстонии в Токио, беды сланцевой промышленности и криминальный Вильянди

ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО 〉 Первая медаль Эстонии: Катрина Лехис победила россиянку и завоевала бронзу

В субботу, 24 июля, в 13:45 в рамках фехтовального турнира в Токио состоялся бой за третьей место среди женщин-шпажисток: в поединке встретились эстонка и россиянка. Читать далее...

Сотни людей останутся без работы? Сланцевая промышленность готовится закрыть свои двери

Сланцевая промышленность, которая более века приносила Эстонии богатство, готовится закрыть свои двери, но не бойтесь, потому что промышленники будут упорно сопротивляться - этого не произойдет в ближайшие десять лет, несмотря на встречный ветер европейской климатической политики. Читать далее...

Когда леса исчезали в одночасье, воры сгорали заживо, а человеческая жизнь стоила, как месячная зарплата

Когда-то заведение "Jurassic Baar" знал каждый хулиган в Вильянди. И каждый полицейский. И те, кто не был ни хулиганами, ни полицейскими. О нем знали даже те, кто не жил в Вильянди. Читать далее...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 Приключения министра на деньги налогоплательщиков

Скандал, из-за которого в прошлом году Майлис Репс была вынуждена уйти с поста министра образования и науки, на этой неделе получил продолжение. Читать далее...

POSTIMEES В ТОКИО 〉 Вылетевшая на старте Кирпу: я определенно способна на большее

Для шпажистки Эрики Кирпу индивидуальный турнир Олимпийских игр в Токио завершился сразу в первом раунде, где эстонке пришлось признать превосходство американки Келли Херли — 15:14. Читать далее...

Министр образования об инциденте в таллиннской школе: в Эстонии нет обязательной вакцинации

Призыв Таллиннской Кесклиннаской русской гимназии к родителям вакцинировать своих детей к осени или готовиться к домашнему обучению, вызвал большой резонанс. Министерство образования и науки в связи с этим обратилось в школу для выяснения точных обстоятельств случившегося, заявила в комментарии для Rus.Postimees министр образования и науки Лийна Керсна. «В Эстонии не введена обязательная вакцинация», - уточнила она. Читать далее...

ФОТО И ВИДЕО 〉 Итоги четвертьфинала: Лехис прошла в полуфинал, Беляева проиграла

Фехтовальный турнир в Токио стартовал 24 июля в 3:55 индивидуальными соревнованиями женщин-шпажисток. Эстонию на них представляли Катрина Лехис, Юлия Беляева и Эрика Кирпу. Читать далее...

Коронавирус выявлен у 106 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3084 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 106, то есть 3,4% от общего количества тестов. Читать далее...

ФОТО 〉 Сборная России завоевала первую медаль в Токио-2020