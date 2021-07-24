Картина дня: первая медаль Эстонии в Токио, беды сланцевой промышленности и криминальный Вильянди
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 25 июля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 25 июля.
В субботу, 24 июля, в 13:45 в рамках фехтовального турнира в Токио состоялся бой за третьей место среди женщин-шпажисток: в поединке встретились эстонка и россиянка. Читать далее...
Сланцевая промышленность, которая более века приносила Эстонии богатство, готовится закрыть свои двери, но не бойтесь, потому что промышленники будут упорно сопротивляться - этого не произойдет в ближайшие десять лет, несмотря на встречный ветер европейской климатической политики. Читать далее...
Когда-то заведение "Jurassic Baar" знал каждый хулиган в Вильянди. И каждый полицейский. И те, кто не был ни хулиганами, ни полицейскими. О нем знали даже те, кто не жил в Вильянди. Читать далее...
Скандал, из-за которого в прошлом году Майлис Репс была вынуждена уйти с поста министра образования и науки, на этой неделе получил продолжение. Читать далее...
Для шпажистки Эрики Кирпу индивидуальный турнир Олимпийских игр в Токио завершился сразу в первом раунде, где эстонке пришлось признать превосходство американки Келли Херли — 15:14. Читать далее...
Призыв Таллиннской Кесклиннаской русской гимназии к родителям вакцинировать своих детей к осени или готовиться к домашнему обучению, вызвал большой резонанс. Министерство образования и науки в связи с этим обратилось в школу для выяснения точных обстоятельств случившегося, заявила в комментарии для Rus.Postimees министр образования и науки Лийна Керсна. «В Эстонии не введена обязательная вакцинация», - уточнила она. Читать далее...
Фехтовальный турнир в Токио стартовал 24 июля в 3:55 индивидуальными соревнованиями женщин-шпажисток. Эстонию на них представляли Катрина Лехис, Юлия Беляева и Эрика Кирпу. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3084 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 106, то есть 3,4% от общего количества тестов. Читать далее...
Россиянка Анастасия Галашина стала серебряным призером Олимпиады-2020 в Токио, заняв второе место в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м. Читать далее...