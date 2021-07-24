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График ⟩ В Риге цены на топливо растут, в Таллинне и Вильнюсе снижаются

Заправка. ФОТО: Tairo Lutter

На прошлой неделе цены на топливо в Риге росли, а в Таллинне и Вильнюсе снижались, свидетельствуют данные агентства BNS.

В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Таллинне, самый дешевый - в Вильнюсе. Самая высокая цена на дизельное топливо была в Риге, самая низкая - в Таллинне.

На АЗС Circle K в Риге цены на бензин 95-й марки выросли на 2,8% до 1,354 евро за литр, дизельное топливо подорожало на 3% до 1,254 за литр.

В Вильнюсе бензин 95-й марки подешевел на 2,2% - до 1,316 евро за литр, дизельное топливо - на 1,6% до 1,216 евро за литр.

На автозаправках "Circle K" в Таллинне бензин 95-й марки подешевел на 2% - до 1,439 евро за литр, дизельное топливо - на 1,6% до 1,216 евро за литр.

Цена на автогаз в Риге и Таллиннне не изменилась - 0,655 и 0,67 евро за литр. В Вильнюсе автогаз стал дороже на 2,3% - 0,633 евро за литр

 

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