График ⟩ В Риге цены на топливо растут, в Таллинне и Вильнюсе снижаются

В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Таллинне, самый дешевый - в Вильнюсе. Самая высокая цена на дизельное топливо была в Риге, самая низкая - в Таллинне.

На АЗС Circle K в Риге цены на бензин 95-й марки выросли на 2,8% до 1,354 евро за литр, дизельное топливо подорожало на 3% до 1,254 за литр.

В Вильнюсе бензин 95-й марки подешевел на 2,2% - до 1,316 евро за литр, дизельное топливо - на 1,6% до 1,216 евро за литр.

На автозаправках "Circle K" в Таллинне бензин 95-й марки подешевел на 2% - до 1,439 евро за литр, дизельное топливо - на 1,6% до 1,216 евро за литр.