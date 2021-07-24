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Премьер-министр Каллас поздравила Лехис с исторической победой

Катрина Лехис завоевала бронзу. ФОТО: Tairo Lutter

Бронзовая медаль, которую в Токио завоевала эстонская шпажистка Катрина Лехис, сделала эту солнечную субботу еще радостнее, пишет Postimees.

В числе других Лехис поздравила и премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

В бою за третье место Катарина Лехис обыграла россиянку Айзанат Муртазаеву (15:8). Этим она прервала длившийся для эстонских спортсменок 29 лет период ожидания олимпийских медалей. Последняя олимпийская медаль перед сегодняшней бронзой Катарины Лехис была получена на Олимпийских играх 1992 года в Барселоне велогонщицей Эрикой Салумяэ.

«Я сегодня очень много кричала. Несколько часов назад я была очень разочарована, когда проиграл Ане Марии Попеску в полуфинале. Я знала, что мне нужно отложить разочарование, потому что моей соперницей будет молодая и отчаянная русская женщина», - поделилась впечатлениями Лехис с Postimees.

«Я только встретилась с ней. Я, очевидно, очень довольна и полностью выложилась на арене. У меня всегда очень сложные первые матчи на турнирах. Надеюсь, статистика действительно говорит в мою пользу, и решающие удары говорят в мою пользу. Матч первого круга был очень нервным, и, к счастью, я смогла успешно выйти из него. Я очень благодарна тем, кто за меня болел. Это были мои первые Олимпийские игры, и это мне очень помогло! Хочу передать привет своей семье, которую я очень давно не видела», - сказала Катрина Лехис после завоевания бронзовой медали.

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