Премьер-министр Каллас поздравила Лехис с исторической победой

«Я сегодня очень много кричала. Несколько часов назад я была очень разочарована, когда проиграл Ане Марии Попеску в полуфинале. Я знала, что мне нужно отложить разочарование, потому что моей соперницей будет молодая и отчаянная русская женщина», - поделилась впечатлениями Лехис с Postimees .

«Я только встретилась с ней. Я, очевидно, очень довольна и полностью выложилась на арене. У меня всегда очень сложные первые матчи на турнирах. Надеюсь, статистика действительно говорит в мою пользу, и решающие удары говорят в мою пользу. Матч первого круга был очень нервным, и, к счастью, я смогла успешно выйти из него. Я очень благодарна тем, кто за меня болел. Это были мои первые Олимпийские игры, и это мне очень помогло! Хочу передать привет своей семье, которую я очень давно не видела», - сказала Катрина Лехис после завоевания бронзовой медали.