Премьер-министр Каллас поздравила Лехис с исторической победой
Бронзовая медаль, которую в Токио завоевала эстонская шпажистка Катрина Лехис, сделала эту солнечную субботу еще радостнее, пишет Postimees.
Бронзовая медаль, которую в Токио завоевала эстонская шпажистка Катрина Лехис, сделала эту солнечную субботу еще радостнее, пишет Postimees.
В числе других Лехис поздравила и премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Proud of #TeamEstonia at #Tokyo2020 Congratulations, Katrina Lehis, for 🥉 in épée fencing!— Kaja Kallas (@kajakallas) July 24, 2021
📸 by NOC Estonia pic.twitter.com/FNy1bJ9KbT
Super Katrina Lehis 🥉, esimene medal käes #Tokyo2020— Jürgen (@JuriRs3) July 24, 2021
BRONZE MEDAL FOR KATRINA LEHIS, ESTONIA’S FIRST MEDAL,, appi ma olen nii rõõmus😭😭— leenu (@kimsahyuns) July 24, 2021
JASSSS, Katrina Lehis, pronks!!! Olümpia kordaläinud!— Kajar Kase (@kajarkase) July 24, 2021
VÄGEV! Katrina Lehis 🇪🇪🤺🥉#TokyoOlympics— Kristian Jaani (@KristianJaani) July 24, 2021
В бою за третье место Катарина Лехис обыграла россиянку Айзанат Муртазаеву (15:8). Этим она прервала длившийся для эстонских спортсменок 29 лет период ожидания олимпийских медалей. Последняя олимпийская медаль перед сегодняшней бронзой Катарины Лехис была получена на Олимпийских играх 1992 года в Барселоне велогонщицей Эрикой Салумяэ.
«Я сегодня очень много кричала. Несколько часов назад я была очень разочарована, когда проиграл Ане Марии Попеску в полуфинале. Я знала, что мне нужно отложить разочарование, потому что моей соперницей будет молодая и отчаянная русская женщина», - поделилась впечатлениями Лехис с Postimees.
«Я только встретилась с ней. Я, очевидно, очень довольна и полностью выложилась на арене. У меня всегда очень сложные первые матчи на турнирах. Надеюсь, статистика действительно говорит в мою пользу, и решающие удары говорят в мою пользу. Матч первого круга был очень нервным, и, к счастью, я смогла успешно выйти из него. Я очень благодарна тем, кто за меня болел. Это были мои первые Олимпийские игры, и это мне очень помогло! Хочу передать привет своей семье, которую я очень давно не видела», - сказала Катрина Лехис после завоевания бронзовой медали.