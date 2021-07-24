В Таэваскоя туристы подвергают себя опасности
Туристы стараются запечатлеть свое пребывание на природе, выцарапывая имена на находящихся под охраной обнажениях песчаника, пишет Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
Туристы стараются запечатлеть свое пребывание на природе, выцарапывая имена на находящихся под охраной обнажениях песчаника, пишет Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
"Никогда не знаешь, когда произойдет очередной обвал. Во-вторых, в местах, где нацарапано имя, начинает расти мох. В-третьих, это неэстетично: обнажения песчаника, возраст которого составляет 350-400 млн лет, не нуждаются в дополнительных узорах", – пояснил старейшина Таэваскоя Ахти Блейве.
"Инспекция окружающей среды штрафует за такое", – напомнила Кадри Касук из Департамента окружающей среды.