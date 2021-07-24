В Таэваскоя туристы подвергают себя опасности

"Никогда не знаешь, когда произойдет очередной обвал. Во-вторых, в местах, где нацарапано имя, начинает расти мох. В-третьих, это неэстетично: обнажения песчаника, возраст которого составляет 350-400 млн лет, не нуждаются в дополнительных узорах", – пояснил старейшина Таэваскоя Ахти Блейве.