Галерея ⟩ Противники масок и прививок устроили демонстрацию на площади Вабадузе

Основной темой выступлений, которые продолжались на протяжении нескольких часов, была вакцинация детей с осени. Согласно одной версии, вакцинацию будут делать детям с 12 лет, согласно другой, - уже с семи лет. Спикеры призвали немедленно сопротивляться, поскольку осенью уже будет слишком поздно.