Галерея ⟩ Противники масок и прививок устроили демонстрацию на площади Вабадузе
В субботу на площади Вабадузе собрались несколько сотен человек, которые объединились во имя «всемирной демонстрации за свободу и права человека», пишет Postimees.
В субботу на площади Вабадузе собрались несколько сотен человек, которые объединились во имя «всемирной демонстрации за свободу и права человека», пишет Postimees.
Основной темой выступлений, которые продолжались на протяжении нескольких часов, была вакцинация детей с осени. Согласно одной версии, вакцинацию будут делать детям с 12 лет, согласно другой, - уже с семи лет. Спикеры призвали немедленно сопротивляться, поскольку осенью уже будет слишком поздно.
Одна компания также прорекламировала себя, пообещав выдать всем желающим справки, что ношение маски противопоказано им по состоянию здоровья.
Также с речью выступил председатель SAPTK Варро Вооглайд, заявивший, что высказанные им страхи на прошлой акции протеста, к сожалению, начали подтверждаться.