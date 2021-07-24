В Лондоне еще больше ослабят карантинные ограничения
Из-за огромной нехватки персонала во многих отраслях, британское правительство облегчило коронавирусные ограничения для нескольких профессиональных групп, пишет Rus.TVNET.
Из-за огромной нехватки персонала во многих отраслях, британское правительство облегчило коронавирусные ограничения для нескольких профессиональных групп, пишет Rus.TVNET.
Водителям поездов, пограничникам или пожарным, которые контактировали с инфицированными людьми, теперь разрешено ежедневно делать тесты вместо того, чтобы сидеть на карантине. Об этом решении объявило британское правительство.
Первоначально эти особые правила применялись только к специалистам в области здравоохранения, а позже и к тем, кто занимается снабжением продуктами питания.
Поскольку в Великобритании очень много людей, инфицированных коронавирусом, и все больше и больше людей подвергаются его воздействию, во многих сферах общественной жизни возникают проблемы: отменяют поезда, пустые полки в супермаркетах и неубранные мусорные баки.