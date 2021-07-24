В районе катастрофы на западе Германии возможна эвакуация из-за новых осадков
Спустя примерно полторы недели после беспрецедентного наводнения на западе Германии в районах катастрофы вновь начались дожди. В течение дня в субботу, 24 июля, ожидаемое количество осадков не превышает 30-40 литров на квадратный метр, в некоторых районах – не более 10 литров, заявила глава штаба по борьбе с катастрофой Бегона Херман (Begona Hermann) в Бад-Нойенаре - Арвайлере. В воскресенье утром погодные условия могут ухудшиться, поэтому жителям наиболее пострадавших населенных пунктов предложена эвакуация, указала она далее, пишет Deutsche Welle.