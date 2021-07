#MaharashtraRains UPDATE

24/7/21

🔸Due to hvy rains in KonkanDiv

🔸Water-logging/flooding

🔸@NDRFHQ OPS CONTINUE

🔸@5Ndrf In action

🔸At CHIKHLI, KOLHAPUR

🔸Safe Evacuation of citizens@HMOIndia @BhallaAjay26 @PIBHomeAffairs @PIBMumbai @ANI @PIB_India @DDNewsHindi @PTI_News pic.twitter.com/Wk0aUuBQOk