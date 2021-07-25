В Таллинне из-за опасного маневра водителя легковушки пострадали две пассажирки автобуса

Вчера, 24 июля, в 22.27 в Таллинне на перекрестке Нарвского шоссе и Смуули-теэ водитель, личность которого пока не установлена, на автомобиле Škoda выехал перед маршрутным автобусом Solaris Urbino, за рулем которого был 60-летний мужчина. В результате этого маневра водитель автобуса затормозил и в автобусе упали 42-летняя и 56-летняя пассажирки. Пострадавших доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

Всего за прошедшие сутки произошло девять ДТП, в которых в общей сложности пострадали 11 человек.

Также за минувшие сутки на дорогах страны полицией было задержано 28 нетрезвых водителей.

По предварительным данным, у двух задержанных были выявлены признаки употребления наркотиков, а у остальных - алкоголя.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том случае, если превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле, может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30-500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на 3 года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до 3 лет.