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  • В Таллинне из-за опасного маневра водителя легковушки пострадали две пассажирки автобуса

В Таллинне из-за опасного маневра водителя легковушки пострадали две пассажирки автобуса

Городской автобус. ФОТО: Mihkel Maripuu

В субботу, поздно вечером, в Таллинне произошло ДТП, в результате которого пострадали две пассажирки автобуса.

Вчера, 24 июля, в 22.27 в Таллинне на перекрестке Нарвского шоссе и Смуули-теэ водитель, личность которого пока не установлена, на автомобиле Škoda выехал перед маршрутным автобусом Solaris Urbino, за рулем которого был 60-летний мужчина. В результате этого маневра водитель автобуса затормозил и в автобусе упали 42-летняя и 56-летняя пассажирки. Пострадавших доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

Всего за прошедшие сутки произошло девять ДТП, в которых в общей сложности пострадали 11 человек.

Также за минувшие сутки на дорогах страны полицией было задержано 28 нетрезвых водителей.

По предварительным данным, у двух задержанных были выявлены признаки употребления наркотиков, а у остальных - алкоголя.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том случае, если превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле, может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30-500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на 3 года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до 3 лет.

Автомобиль также может быть конфискован как средство осуществления преступления.

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