Финн упал с гидроцикла в море: ему на помощь поспешили эстонские спасатели
В Эстонии недалеко от Хаапсалу в субботу, 24 июля, сорокалетний финн упал с гидроцикла в море и травмировался, пишет Postimees.
В Эстонии недалеко от Хаапсалу в субботу, 24 июля, сорокалетний финн упал с гидроцикла в море и травмировался, пишет Postimees.
Сообщение о происшествии поступило в Морской спасательный центр в Таллинне незадолго до двух часов дня, сообщили STT в Департаменте полиции и погранохраны.
На место происшествия были отправлены морские спасатели-добровольцы Вормси, которые вытащили финна на берег, откуда его на машине скорой помощи доставили в больницу.
Компания финнов позвонила в Морской спасательный центр Турку, сказал Ларс Сааринен из береговой охраны Западной Финляндии. По словам Сааринена, в Турку установили, что проходящая мим яхта уже проинформировала о случившемся Таллиннский морской спасательный центр.
Поскольку там было мелководье, сама яхта не смогла оказать помощь на месте происшествия.