Финн упал с гидроцикла в море: ему на помощь поспешили эстонские спасатели

Сообщение о происшествии поступило в Морской спасательный центр в Таллинне незадолго до двух часов дня, сообщили STT в Департаменте полиции и погранохраны.

На место происшествия были отправлены морские спасатели-добровольцы Вормси, которые вытащили финна на берег, откуда его на машине скорой помощи доставили в больницу.

Компания финнов позвонила в Морской спасательный центр Турку, сказал Ларс Сааринен из береговой охраны Западной Финляндии. По словам Сааринена, в Турку установили, что проходящая мим яхта уже проинформировала о случившемся Таллиннский морской спасательный центр.