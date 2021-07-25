Вс, 25.07.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Финн упал с гидроцикла в море: ему на помощь поспешили эстонские спасатели

Финн упал с гидроцикла в море: ему на помощь поспешили эстонские спасатели

Человек на гидроцикле. Фото иллюстративное. ФОТО: Dmitri Kotjuh / Jarva Teataja

В Эстонии недалеко от Хаапсалу в субботу, 24 июля, сорокалетний финн упал с гидроцикла в море и травмировался, пишет Postimees.

Сообщение о происшествии поступило в Морской спасательный центр в Таллинне незадолго до двух часов дня, сообщили STT в Департаменте полиции и погранохраны.

На место происшествия были отправлены морские спасатели-добровольцы Вормси, которые вытащили финна на берег, откуда его на машине скорой помощи доставили в больницу.

Компания финнов позвонила в Морской спасательный центр Турку, сказал Ларс Сааринен из береговой охраны Западной Финляндии. По словам Сааринена, в Турку установили, что проходящая мим яхта уже проинформировала о случившемся Таллиннский морской спасательный центр.

Поскольку там было мелководье, сама яхта не смогла оказать помощь на месте происшествия.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back