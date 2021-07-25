Коронавирус выявлен у 90 жителей Эстонии

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция обнаружена у 45 человек. Из них 37 новых случаев приходится на Таллинн, где коронавирус обнаружен во всех районах города, но больше всего в Хааберсти, Мустамяэ и Пыхья-Таллинне.

В Пярнумаа прибавилось 15, в Тартумаа — 11, в Ляэне-Вирумаа и Рапламаа — по четыре, в Ида-Вирумаа, Ярвамаа, на Сааремаа и в Вильяндимаа — по два, в Валгамаа- один новый случай. В других уездах новых заражений не выявлено. В случае двух положительных результатов место жительства больного в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 73,4 случая на 100 000 жителей, а доля первичных положительных результатов от общего количества выполненных тестов составляет 2,1%.

За сутки было открыто четыре новых историй болезни с COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 25 человек. Средний возраст пациентов в стационаре составляет 61 год, из них 14 человек (56%) старше 60 лет. Новых смертей не зафиксировано.

В течение дня было введено 3350 доз вакцины, всего было вакцинировано 619 227 человек и 543 882 человека завершили курс вакцинации. В возрастной группе 70+ вакцинировано более 60 процентов человек во всех уездах, кроме Ида-Вирумаа.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).