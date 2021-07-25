ФОТО ⟩ В шествии ЛГБТК в Берлине приняли участие десятки тысяч человек

Это была самая крупная демонстрация в Берлине с момента начала пандемии коронавируса.

Парад на Кристофер-стрит начался с призыва сенатора по культуре Берлина Клауса Ледерера превратить город в «зону свободы от ссор» из-за угроз правам геев в Венгрии и соседней Польше.

В Польше некоторые районы были объявлены зонами, свободными от ЛГБТ, а в Венгрии недавно был принят закон, запрещающий изображение гомосексуализма или смены пола, направленное на несовершеннолетних. Правозащитные организации назвали закон дискриминационным.

По словам Ледерера, ситуация в двух странах-членах ЕС, Польше и Венгрии, вызывает тревогу.

По словам сенатора, пандемия оказалась тяжелой для многих геев и лесбиянок, поскольку многие толерантные места были закрыты.

Представитель полиции Мартин Дамс сообщил Associated Press, что в параде примут участие примерно 35 000 человек, но позднее в субботу было объявлено о большем количестве. По словам организаторов, в мероприятии приняли участие 80 тысяч человек.

Организаторы прогнозировали участие около 20 000 человек.

В прошлом году парад был отменен из-за пандемии, и многие люди приняли участие в последнем мероприятии Месяца гордости в Берлине в субботу из-за прекрасной летней погоды и низкого уровня заражения Covid-19.

Организаторы неоднократно призывали людей носить маски и держаться подальше друг от друга, хотя часто это было невозможно из-за большого количества людей.

Нападение на гей-пару с гомофобным подтекстом произошло в пятницу в берлинском метро. Вмешались пассажиры, и виновный позже был арестован.