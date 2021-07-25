Макрон обсудит наследие ядерных испытаний во Французской Полинезии

Макрон планирует обсудить стратегическую роль регионов Французской Океании, наследие ядерных испытаний и опасность из-за глобального потепления.

Жители более 100 островов между Мексикой и Австралией ждут подтверждения от президента о том, что Франция выплатит деньги жертвам ядерных испытаний, проводимых в течение десятилетий.

Ядерные испытания, завершившиеся в 1996 году, глубоко разозлили народ Французской Полинезии, поскольку он видит проявления расистской колониальной политики, лишающей местных жителей жизни.

«Президент планирует установить прочный и прозрачный диалог во время этого визита с помощью нескольких конкретных шагов, таких как открытие государственных архивов и предоставление пособий для населения», - сказал представитель президентской администрации.

На встрече в начале июля с зарубежной делегацией во главе с президентом Французской Полинезии Эдуардом Фричем, французские официальные лица не отрицали, что островитяне облучились радиацией во время ядерных испытаний.

В частности, портал журналистских расследований Disclose сообщил в марте, что почти все жители Французской Полинезии могли быть облучены, когда Франция испытывала ядерное оружие в Тихом океане в период с 1966 по 1996 год.

Исследование основано на почти 2000 страницах документов французских вооруженных сил, опубликованных в 2013 году.