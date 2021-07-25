Вс, 25.07.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз

Макрон обсудит наследие ядерных испытаний во Французской Полинезии

Президент Франции Эммануэль Макрон в международном аэропорту Фааа ФОТО: AFP/SCANPIX

В субботу вечером президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с первым официальным визитом во Французскую Полинезию, где его встретили гирляндами из цветов и танцами, пишет Postimees

Макрон планирует обсудить стратегическую роль регионов Французской Океании, наследие ядерных испытаний и опасность из-за глобального потепления.

Жители более 100 островов между Мексикой и Австралией ждут подтверждения от президента о том, что Франция выплатит деньги жертвам ядерных испытаний, проводимых в течение десятилетий.

Ядерные испытания, завершившиеся в 1996 году, глубоко разозлили народ Французской Полинезии, поскольку он видит проявления расистской колониальной политики, лишающей местных жителей жизни.

«Президент планирует установить прочный и прозрачный диалог во время этого визита с помощью нескольких конкретных шагов, таких как открытие государственных архивов и предоставление пособий для населения», - сказал представитель президентской администрации.

На встрече в начале июля с зарубежной делегацией во главе с президентом Французской Полинезии Эдуардом Фричем, французские официальные лица не отрицали, что островитяне облучились радиацией во время ядерных испытаний.

В частности, портал журналистских расследований Disclose сообщил в марте, что почти все жители Французской Полинезии могли быть облучены, когда Франция испытывала ядерное оружие в Тихом океане в период с 1966 по 1996 год.

Исследование основано на почти 2000 страницах документов французских вооруженных сил, опубликованных в 2013 году.

По данным портала, компенсация за радиацию от ядерных испытаний была выплачена только 63 полинезийским мирным жителям.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back