Буксующая вакцинация в Африке повышает риск для других стран

Несмотря на успехи немецкой кампании вакцинации - полностью привиты уже 48,5 процента населения ФРГ - Институт имени Роберта Коха (RKI) ожидает осенью новой, уже четвертой по счету волны пандемии. Более того, RKI теперь вообще сомневается, что в обозримом будущем будет достигнут такой уровень коллективного иммунитета, при котором коронавирус будет окончательно искоренен. Для базового иммунитета, позволяющего локализовать очаги инфекции, требуется вакцинировать, по оценкам института, 70-80 процентов взрослого населения.

Ситуацию, однако, усугубляет тот факт, что вирус не знает границ, а в Африке, например, пока привиты только 20 миллионов человек - 1,5 процента населения. Поставленная ВОЗ цель - вакцинировать до конца текущего года 60 процентов африканцев - будет достигнута в лучшем случае к концу 2022 года. В Бурунди, Эритрее и Танзании вакцинация еще и не начиналась. Но причина - не только дефицит вакцины. В африканских странах, сильнее чем в других, распространены предрассудки против прививок.

Коронавирус в Демократической Республике Конго

Перед госпиталем в Гоме - провинциальном центре на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) - почти каждый день толпы людей и пробки машин. Родственники забирают из морга умерших, чтобы их похоронить. В последние недели в конголезской провинции Северное Киву все больше умерших от ковида.

Главврач госпиталя Стефан Ханс Батейи, ответственный за местную кампанию вакцинации, объясняет вспышку инфекции извержением вулкана Ньирагонго в мае: во время эвакуации людям было не до соблюдения социальной дистанции и норм личной гигиены.

К середине июля в ДРК было зарегистрировано всего 46 с небольшим тысяч случаев заражения коронавирусом, а умерших от ковида - по официальной статистике - 1018 человек. Но, скорее всего, и инфицированных, и умерших намного больше. Ведь тестируют в стране очень мало.

В больницах Киншасы и провинции Северное Киву на исходе кислород, резиновые перчатки, защитные маски и костюмы. Медики и благотворительные организации сетуют, что в отличие от эпидемии Эболы три года назад сейчас поступает меньше помощи от богатых стран. Но одновременно местным властям приходится уничтожать огромное количество присланных из-за рубежа доз вакцины от коронавируса, срок годности которой истек.

Недоверие к вакцине AstraZeneca

В начале марта эта центрально-африканская страна с населением 90 млн человек получила в рамках международной благотворительной программы COVAX 1,7 млн доз вакцины AstraZeneca. Но уже пару недель спустя Киншаса передала другим африканским странам 1,3 млн ампул: стало ясно, что до истечения срока годности использовать все дозы не получится.

И дело не только в плохой инфраструктуре и больших расстояниях. Министр здравоохранения ДРК Жан-Жак Бунгани назвал в числе причин сомнения в надежности препарата, возникшие после того, как после отдельных случаев тромбоза у молодых женщин вакцину AstraZeneca в некоторых странах перестали применять. В Германии этот препарат тоже спросом не пользуется.