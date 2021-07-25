Опыт врача: пациенты с Covid-19 на смертном одре просят вакцину
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На этой неделе врач из Алабамы в соцсетях поделилась грустным постом о том, что она видит ежедневно, работая с тяжелобольными пациентами Covid-19. Пост получил широкую поддержку по всему миру, пишет Independent.
Врач Бритни Кобби рассказала, что она в больнице видит все больше "молодых, здоровых людей", с очень серьезными симптомами Covid-19.
В Алабаме сейчас один из самых низких показателей вакцинации в США - полностью ее завершили примерно 33% жителей, в штате быстро распространяется более заразный дельта-штамм.
"Спустя несколько дней, когда я громко сообщаю время наступления смерти, я обнимаю членов их семей и говорю, что лучший способ, как чествовать своих любимых - пойти вакцинироваться и побудить всех, кого они знают, делать то же самое", - пишет Кобби.
Служба надзора за здоровьем Алабамы сообщает, что 94% госпитализированных с Covid-19 пациентов (и в 96% случаев смертей) в их штате не были полностью вакцинированы.
Недавние исследования показали, что затягивание с вакцинами становится все более привычной практикой, и те, кто еще не вакцинировался, утверждают, что их уверенность ничто не поколеблет.
Кобби пишет и о различных причинах, на которых семьи пациентов настаивали, почему те не вакцинировались.
Люди принимали за правду утверждения, что у них нет риска тяжело заболеть коронавирусом, потому что у них определенный цвет кожи или конкретная группа крови. Они думали, что это "только грипп". Но они ошибались. И они хотят, чтобы можно было вернуться в прошлое. Но они не могут," - пишет Кобби.
"Поэтому они благодарят меня и идут получать вакцину. А я иду обратно в кабинет, подготавливаю удостоверение о смерти и произношу небольшую молитву, чтобы эта потеря спасла жизни других людей".
По словам Кобби, сейчас пациентов с Covid-19 приходится лечить иначе, чем как было в начале, когда не было вакцины. "Сейчас так - невольно возникает мысль, что тебе не жалко этого человека, так как он сам это избрал.
Зарубежные эксперты в области здравоохранения говорят, что пандемия стала "пандемией невакцинированных людей". Так как дельта-штамм распространяется одновременно по всей стране, рост числа людей в стационарах и случаев смертей происходит именно среди непривитых людей.
В Латвии с начала лета наблюдается значительное падение объема вакцинированных
В Латвии первую дозу вакцины получили 34,12% жителей, а завершили процесс вакцинации 34,49%. Удельный вес полностью привитых жителей немного превышает удельный вес получивших первую дозу, так как для Johnson&Johnson необходима всего одна доза, после чего человек считается полностью вакцинированным.
С начала лета в Латвии наблюдается значительное падение объема вакцинированных. Например, во время самого активного времени вакцинации - в мае и начале июня - за день могли привить лишь немного меньше людей, чем сейчас прививают за неделю. Например, 28 мая, когда был установлен рекорд числа вакцинированных за один день, прививку получили 24 620 человек.
До сих пор самые высокие показатели были на недели с 24 мая, когда в среднем за день прививали около 16 600 человек. С 10 мая четыре недели подряд в Латвии еженедельно вакцинировали более 100 000 человек, но с начала лета эти показатели упали.