На этой неделе врач из Алабамы в соцсетях поделилась грустным постом о том, что она видит ежедневно, работая с тяжелобольными пациентами Covid-19. Пост получил широкую поддержку по всему миру, пишет Independent.

Врач Бритни Кобби рассказала, что она в больнице видит все больше "молодых, здоровых людей", с очень серьезными симптомами Covid-19.

"Одна из последних вещей, которую они делают перед интубацией, - спрашивают, нельзя ли получить вакцину от Covid-19. Я держу их за руку и извиняюсь, что уже слишком поздно", - цитирует портал Apollo пост Кобби в Facebook.

В Алабаме сейчас один из самых низких показателей вакцинации в США - полностью ее завершили примерно 33% жителей, в штате быстро распространяется более заразный дельта-штамм.

"Спустя несколько дней, когда я громко сообщаю время наступления смерти, я обнимаю членов их семей и говорю, что лучший способ, как чествовать своих любимых - пойти вакцинироваться и побудить всех, кого они знают, делать то же самое", - пишет Кобби.

Служба надзора за здоровьем Алабамы сообщает, что 94% госпитализированных с Covid-19 пациентов (и в 96% случаев смертей) в их штате не были полностью вакцинированы.

Недавние исследования показали, что затягивание с вакцинами становится все более привычной практикой, и те, кто еще не вакцинировался, утверждают, что их уверенность ничто не поколеблет.

Кобби пишет и о различных причинах, на которых семьи пациентов настаивали, почему те не вакцинировались.

"И они мне говорят, что не знали - думали, что это обман народа, что все это политически...

Люди принимали за правду утверждения, что у них нет риска тяжело заболеть коронавирусом, потому что у них определенный цвет кожи или конкретная группа крови. Они думали, что это "только грипп". Но они ошибались. И они хотят, чтобы можно было вернуться в прошлое. Но они не могут," - пишет Кобби.

"Поэтому они благодарят меня и идут получать вакцину. А я иду обратно в кабинет, подготавливаю удостоверение о смерти и произношу небольшую молитву, чтобы эта потеря спасла жизни других людей".

По словам Кобби, сейчас пациентов с Covid-19 приходится лечить иначе, чем как было в начале, когда не было вакцины. "Сейчас так - невольно возникает мысль, что тебе не жалко этого человека, так как он сам это избрал.

Но, если посмотреть ближе, увидеть его с глазу на глаз, это действительно меняет ранее принятую перспективу. Он по-прежнему всего лишь человек, который думал, что принял лучшее из возможных решений с той информацией и дезинформацией, которые были в его распоряжении".

Зарубежные эксперты в области здравоохранения говорят, что пандемия стала "пандемией невакцинированных людей". Так как дельта-штамм распространяется одновременно по всей стране, рост числа людей в стационарах и случаев смертей происходит именно среди непривитых людей.

В Латвии с начала лета наблюдается значительное падение объема вакцинированных

В Латвии первую дозу вакцины получили 34,12% жителей, а завершили процесс вакцинации 34,49%. Удельный вес полностью привитых жителей немного превышает удельный вес получивших первую дозу, так как для Johnson&Johnson необходима всего одна доза, после чего человек считается полностью вакцинированным.

С начала лета в Латвии наблюдается значительное падение объема вакцинированных. Например, во время самого активного времени вакцинации - в мае и начале июня - за день могли привить лишь немного меньше людей, чем сейчас прививают за неделю. Например, 28 мая, когда был установлен рекорд числа вакцинированных за один день, прививку получили 24 620 человек.