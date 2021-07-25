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В Грузии произошло землетрясение недалеко от Тбилиси

Грузия. Иллюстративное фото. ФОТО: VANO SHLAMOV/AFP

Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в воскресенье на юго-востоке Грузии, в 54 километрах от Тбилиси, сообщил грузинский национальный центр сейсмического мониторинга.

По информации сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 13:02 по тбилисскому времени (12:02 мск) в регионе Квемо Картли в 13 км к юго-западу от райцентра Цалка, близ села Саламалейки.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км.

Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.

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