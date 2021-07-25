Картина дня: успехи наших спортсменов на Олимпиаде, коронавирус в Таллинне и эра безналичного общества

ФОТО И ВИДЕО 〉 Олимпиада: эстонские спортсмены Крегор Зирк и Энели Ефимова прошли в полуфинал

В воскресенье, 25 июля, портал Rus.Postimees вел прямую трансляцию проходящих в рамках Олимпийских игр в Токио соревнований по плаванию. Эстонию на них представляют Крегор Зирк и Энели Ефимова. Читать далее...

ФОТО И ВИДЕО 〉 Олимпиада: эстонские гребцы прошли в финал, Удама передали врачам

Эстонская парная четверка, за которую выступали Тыну Эндрексон, Юри-Микк Удам, Каспар Таймсоо, Аллар Рая, уступили британцам, но обогнали китайцев. Читать далее...

ВИДЕО 〉 Победа эстонской спортсменки Лехис вынудила президента ЭОК нарушить действующие в Токио правила

24 июля — большой день для эстонского спорта, поскольку Катрина Лехис завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио. Президент Эстонского олимпийского комитета (ЭОК) Урмас Сыырумаа сказал, что получение медали стало большим облегчением для всего нашего спорта. Читать далее...

Коронавирус выявлен у 90 жителей Эстонии: больше всего зараженных в трех районах Таллинна

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 2075 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 90, то есть 4,3% от общего количества тестов. Читать далее...

Наступает безналичное общество: в Эстонии только один банк обменивает наличную валюту

На заре эстонского банковского дела обмен валюты был основным источником дохода для банков, а обмен наличной валюты был обычным явлением в банковских отделениях повсюду. Сегодня только один банк в Эстонии все еще обменивает наличную валюту. Читать далее...

Экономист: сейчас экономика восстанавливается в разы быстрее, чем в предыдущий кризис

По оценке главного экономиста Luminor Тыну Палма, экономики различных стран восстанавливаются от вызванного коронавирусом кризиса в разы быстрее по сравнению с финансовым кризисом 2008 года. Читать далее...

Мужчина отправился купаться и пропал без вести

Вчера, 24 июля, днем в волости Хяэдемеэсте вблизи порта Выйсте пропал мужчина, который с катера отправился купаться в море. Читать далее...

На парковках массово прокалывают шины? Слухи не нашли подтверждения

В последние дни в социальных сетях появилось много предупреждений, в которых людей призывать быть бдительными в отношении потенциальных преступников, которые прокалывают велосипедные шины на парковках. Но у полиции нет информации о том, что кто-либо где-либо намеренно занимается таким вандализмом. Читать далее...

Опыт врача: пациенты с Covid-19 на смертном одре просят вакцину

На этой неделе врач в соцсетях поделилась грустным постом о том, что она видит ежедневно, работая с тяжелобольными пациентами Covid-19. Пост получил широкую поддержку по всему миру. Читать далее...

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